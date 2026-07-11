Bei der zweiten Schreibwerkstatt in diesem Jahr geht es um das, was uns jeden Tag umgibt. Geschrieben wird über Räume.

Gemeinsam widmen sich die Teilnehmenden dem Themenfeld rund ums Räume-erleben, Räume-bilden, In-Räumen-agieren und das Gefühl, das sich einstellt, wenn wir uns in bestimmten Räumen bewegen. Wie werden Räume definiert? Was spielen wir für eine Rolle in diesen Räumen? Zusammen nähern wir uns über das kreative Schreiben einem Thema, das uns stetig umgibt und über das wir bisher vermutlich noch nicht genug nachgedacht haben.

Anni El-khorazati, die freiberuflich als Texterin, Lektorin und Workshopleitung für kreatives Schreiben in Leipzig arbeitet (stilblueten.com), führt die Teilnehmenden durch die Welt des kreativen Schreibens mit hilfreichen Tipps und interessanten Schreibübungen. Gemeinsam gestalten wir Ausstellungsstücke, keine Bange: Niemand benötigt aufwändige Programme oder Basteltalent. Die entstandenen Werke werden in der Stadtbibliothek ausgestellt. Für die Mittagszeit wird es einen kleinen Snack geben, gerne kann aber auch eigenes Essen mitgebracht werden.