Ein Angebot für alle, die Lust haben, sich auf das Abenteuer des Schreibens einzulassen. Die Schreibwerkstatt bietet Raum und Zeit, Neues auszuprobieren und das Schreiben (wieder) zu entdecken.

In anregender Atmosphäre können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in angeleiteten Übungen, in Einzel- und Gruppenarbeit sowie freiem Schreiben Experimente wagen, kürzere Texte verfassen und sich miteinander austauschen. Ob mit oder ohne Schreiberfahrung – willkommen sind alle, die sich Unterstützung und neue Impulse wünschen.

Bitte Schreibmaterial mitbringen.

Dr. Karin Herrmann, Coach, Supervisorin und Literaturwissenschaftlerin.Sabine Palm, M. A. Literarisches Schreiben, Autorin und Literaturwissenschaftlerin.

Mittwochs, 19.30–21.00 Uhr

Ab 20. Februar, 6 Abende

Kurs-Nr. 191R176