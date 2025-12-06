SCHREYNER - "Monsters Of Rock"-Tour

SCHREYNER verbindet 7 Musiker, die schon lange zusammen die Bühne rocken. Von 1994 bis 2015 spielte sich die Formation unter dem Namen „FACE“ mit über 1500 Konzerten zur erfolgreichsten Rock-Coverband Süddeutschlands. 2014 gründeten die Musiker die Band „SCHREYNER“ um „Back to the roots“ wieder zum ursprünglichen Hardrock und melodischen Metal zurückzukehren. Getreu dem Motto: „Jeder Song ein Brett“.

SCHREYNER präsentiert in ihrem 3-stündigen Programm die besten Rocksongs aus der guten alten Zeit des „Monsters Of Rock“! Songs von AC/DC, Accept, Dio, Edguy, Judas Priest, Metallica, Mötley Crüe, Van Halen, Whitesnake u.v.m. werden mit 30-jähriger Live-Erfahrung absolut authentisch und energiegeladen dargeboten. Ein Muss für jeden Liebhaber der 80er/90er und 2000er Rockmusik!