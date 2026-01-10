Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagein Bad Mergentheim findet ein Kreativangebot mit Pinsel, Stempel und Schablone statt, bei dem Sie kreativ werden können.

Tauchen Sie ein in die Welt von Schrift und Farbe! In dieser kreativen Werkstatt verwandeln wir altes Zeitungspapier, vergilbte Buchseiten und vergessene Texte in farbenfrohe Kunstwerke. Mit Pinsel, Stempeln, Schablonen und verschiedenen Farbtechniken gestalten wir gemeinsam einzigartige Drucke – lebendig, überraschend und mit einer ganz persönlichen Note. Inspiration durch die Kombination von Schrift und Farbe: Ob abstrakte Muster, poetische Collagen oder experimentelle Drucke – hier ist alles möglich. Sie arbeiten mit Materialien, die Geschichten erzählen, und geben ihnen durch Farbe neues Leben.

Eine Veranstaltung des Familienbüros in Kooperation mit der Stadt Bad Mergentheim.