Schrille Nacht

eine Revue mit Atischeh H.Braun, Nina Neuner und Ulrike Koch

Toppler Theater Rothenburg Klosterhof 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Eine Weihnachtsrevue im Sommer? Warum nicht, in einer Stadt, in der ganzjährig der Weihnachtsmarkt besucht werden kann, ist alles möglich.

Erleben Sie eine höchst unterhaltsame, schräge Weihnachtsrevue:

Drei Frauen in einer Bar, einem Ort an dem Sehnsüchte, Lust und Frust rund ums Fest aufeinander treffen.

Weihnachtswahnsinn, Liebeskummer, Steuerfahndung und -flucht: all inclusive.

Wer denkt, er sei auf alles vorbereitet, hat die drei Mädels aus Leos Bar noch  nicht erlebt! Freuen Sie sich auf eine musikalische Gebrauchsanweisung zum humorvollen Umgang mit dem Festtagstrubel!

Schrille Nacht, manchmal auch mit leisen Tönen.

„Weihnachten mit Stella, Gitti und Moni hat Kultpotenzial“

(Fränkische Landeszeitung)

Info

Toppler Theater Rothenburg Klosterhof 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Theater & Bühne
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