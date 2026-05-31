Eine Weihnachtsrevue im Sommer? Warum nicht, in einer Stadt, in der ganzjährig der Weihnachtsmarkt besucht werden kann, ist alles möglich.

Erleben Sie eine höchst unterhaltsame, schräge Weihnachtsrevue:

Drei Frauen in einer Bar, einem Ort an dem Sehnsüchte, Lust und Frust rund ums Fest aufeinander treffen.

Weihnachtswahnsinn, Liebeskummer, Steuerfahndung und -flucht: all inclusive.

Wer denkt, er sei auf alles vorbereitet, hat die drei Mädels aus Leos Bar noch nicht erlebt! Freuen Sie sich auf eine musikalische Gebrauchsanweisung zum humorvollen Umgang mit dem Festtagstrubel!

Schrille Nacht, manchmal auch mit leisen Tönen.

„Weihnachten mit Stella, Gitti und Moni hat Kultpotenzial“

(Fränkische Landeszeitung)