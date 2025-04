Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Heimat Vor-Ort" im Jubiläumsjahr findet die Veranstaltung "Schritt für Schritt zusammenwachsen - Gemeinsam auf neuen Wegen" in den Ortsteilen Dörtel, Herbsthausen und Rot statt.

Diese Wanderung findet am Sonntag, den 18. Mai 2025 in den Ortsteilen Dörtel - Fischereiheim, Herbsthausen - Hof Dorfgemeinschaftshaus, Rot - "Milchhäusle" und im "Großen Kammerforst" - "Hubertushütte" statt.

Im Süden von Bad Mergentheim an der Grenze zu Hohenlohe feiern Dörtel, Herbsthausen und Rot gemeinsam "50 Jahre Große Kreisstadt". Verbunden über den öffentlichen "Herbsthäuser Bierwanderweg" können alle Orte inmitten der Natur erwandert werden. Unterwegs streift man interessante Plätze wie die Historientafel "Schlacht bei Herbsthausen", den "Göckelschnabel" See - Ursprung der Wachbach, die Quellfassung des Brauwassers sowie den Wasserturm Herbsthausen. Die Naturfreunde können die "Wacholderheide" mit weitläufiger Landschaft erleben, im "Großen Kammerforst" die Stille des Waldes genießen und an der "Hubertushütte" Interessantes zu Wald und Wild erfahren. Vor Ort bewirten die Dorfgemeinschaften individuell und alle Wanderer nehmen an einem attraktiven Gewinnspiell teil, wenn mindestens 3 Stationen besucht werden.

Wie bei jeder Heimat Vor-Ort Veranstaltung wir die Tourist-Information Bad Mergentheim am 18. Mai 2025 von 12:00 bis 15:00 Uhr in Herbsthausen einen Stand zum Thema "50 Jahre Große Kreisstadt - Heimat Vor-Ort" eröffnen. Hier kann man an einer Stempelaktion teilnehmen und mehr zu dieser Veranstaltungsreihe erfahren.

Weitere Informationen zu der Veranstaltungsreihe und dem Jubiläum "50 Jahre Große Kreisstadt" finden Sie außerdem in unserer Broschüre.