Die SCHRITTE-CHALLENGE ist eine spannende Herausforderung vom Dienstag, 1. bis Dienstag, 29. Oktober 2024, bei der Sie im Team mit Familie, Freund*innen oder Kolleg*innen Ihre täglichen Schritte zählen und gegen andere Teams aus Ludwigsburg und Baden-Württemberg antreten. Anmeldungen sind ab dem Montag, 2. September möglich.

Zufußgehen macht Spaß, ist gesund und trägt aktiv zum Umweltschutz bei, indem es CO2-Emissionen reduziert. Gleichzeitig bereichert es das Leben in unserer Stadt, macht unsere Straßen lebendiger und sicherer. So bringt uns jeder Schritt, den Sie tätigen, dem gemeinsamen Ziel einer gesünderen, lebenswerteren Umgebung näher. Unsere Mitmach-Aktion #allesgeht bietet zahlreiche kostenlose Aktivitäten für alle Altersgruppen – perfekt, um den Alltag aktiv und nachhaltig zu gestalten. Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite. Sind Sie bereit, Ihre täglichen Schritte in eine spannende Herausforderung zu verwandeln? Vom 1. bis 29. Oktober 2024 laden wir Sie ein, bei der Schritte-Challenge mitzumachen! Bilden Sie ein Team mit Ihrer Familie, Freunden, Nachbarn oder Kollegen Entdecken Sie, wie viele Wege Sie im Alltag zu Fuß zurücklegen können Treten Sie gegen andere Teams aus Ludwigsburg und ganz Baden-Württemberg an Erleben Sie den Spaß am gemeinsamen Erfolg.