Schrotthagen ist ein Techno-Produzenten-Duo, bestehend aus Giovanni Berg und Dieter Schleip, das 2023 gegründet wurde. Giovanni, mit einem Hintergrund in klassischer Musik und Jazz, und Dieter, ein mehrfach ausgezeichneter Filmkomponist, verbinden ihre unterschiedlichen musikalischen Wurzeln zu einem einzigartigen Sound, der cineastische Elemente und moderne Techno-Rhythmen vereint. In nur wenigen Monaten erreichten sie internationale Anerkennung, zahlreiche Chartplatzierungen und eine schnell wachsende Fanbase. Ihr neues Album „Sturm und Drang“ und ihre fast ausverkaufte Europatour unterstreichen ihre beeindruckende Karriereentwicklung und ihren innovativen Ansatz in der elektronischen Musikszene.