Zu einem der schönsten Weihnachtsmärkte in Hohenlohe lädt die Stadt Schrozberg am Wochenende des 3. Advent, vom 13. bis 15. Dezember nach Schrozberg ein. In der weihnachtlich dekorierten und beleuchteten Kulisse des Schrozberger Schlosses bieten rund 50 Marktbuden weihnachtliche Leckereien und Geschenkartikel.

Bereits zum 43. Mal findet der Schrozberger Weihnachtsmarkt statt. Er gehört traditionell zur Vorweihnachtszeit und ist mittlerweile einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Hohenlohe geworden. Seinen Ursprung nahm der Markt im Jahr 1976 mit einer Aktion des damaligen Jugendzentrums im Innenhof des Schlosses und hat sich aus diesen Anfängen in 40 Jahren in eine kleine weihnachtliche Marktstadt im und um das Schloss entwickelt.

Umfangreiches Speisen- und Verkaufsartikelangebot

Rund 50 Marktbuden bieten alles was Herz, Gaumen, Augen und Ohren der Besucher erfreut. Es gibt herrliche Weihnachtsplätzchen aus den heimischen Backstuben sowie gebrannte Mandeln und andere Leckereien. In den Marktständen werden Würstle, Pizza, Gyros, geräucherte Forellen, Waffeln, Rosenküchle und vieles mehr gebrutzelt und gebacken. Edle Getränke gibt es in vielen Variationen. Auch Spielsachen, Christbaumschmuck, Bastelsachen, Holzschnitzereien, selbst Genähtes, Steinfiguren und vielerlei kunstgewerbliche Artikel warten auf Gäste und Besucher.