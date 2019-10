SCHTONK! - Eine Komödie von Helmut Dietl

Der schmierige Skandalreporter Hermann Willié steckt in finanziellen Schwierigkeiten und ist auf der Suche nach einem journalistischen Knaller, der ihm das große Geld verspricht.

Als er auf „Prof. Dr.“ Fritz Knobel trifft, einen Verkäufer von Historika und Antiquitäten, scheinen seine kühnsten Träume wahr zu werden, denn Knobel bietet ihm das geheime Tagebuch des Führers an. Im April 1983 erklärte das Magazin „Stern“, dass sich Hitlers geheime Tagebücher in seinem Besitz befänden. Nach kurzer Zeit war klar, dass es sich um eine Fälschung handelt. Über neun Millionen D-Mark hatte der „Stern“ bis dahin für insgesamt 62 Bände an den Fälscher Konrad Kujau bezahlt. Diese groteske wie geniale Komödie findet nun erstmals den Weg auf die Bühne.