The Original USA Gospel Singers & Band

Die afroamerikanische Gospelgruppe mit Liveband und großer Licht- und Bühnenshow bringt das ursprüngliche Gefühl der schwarzen Gospelkultur authentisch nahe und erzählt deren Geschichte nach einem grandiosen ersten Auftritt im Jahr 2016 erneut dem Publikum im K: von der Entstehung bis zur heutigen Zeit, von Mahalia Jackson bis James Cleveland.

Das Ensemble umfasst ausgewählte Spitzensänger, hervorragende Solisten und Musiker, die in einem zweistündigen Programm all das bieten, was Gospel so schön macht: Emotionalität, Religiosität und pure Lebensfreude. Erleben Sie diese Ausnahmesänger, die auch schon für den Papst im Vatikan sangen, und die immense spirituelle Kraft ihrer Gospelmusik voller Emotionen und purer Lebensfreude live im K.