G'schichtle vom Aalener Hitzkopf

Christian Friedrich Daniel Schubart (1739-1791) ist nicht nur der berühmteste Aalener und einer der Vordenker der südwestdeutschen Demokratiebewegung. Aus seiner Epoche, dem Spätbarock, entstammen auch die meisten Gebäude des „alten Aalens“. Doppelter Grund ihn und sein Leben als Vorlage zu nutzen, über das „alte Aalen“ im Rahmen einer Stadtführung zu erzählen. Dabei werden Fragen beantwortet wie es sich in einer kleinen Reichsstadt am Rande Württembergs um 1800 lebte, wer über die politischen Ge-schicke bestimmte, wie Schubarts Zeitgenossen ihren Lebensunterhalt verdienten, was uns der Bau der Aalener Stadtkirche über Architektur, Konfession und Nachbarschaft in der Region erzählt und was ein anderer berühmter Aalener, der im Gegensatz zu Schubart auch tatsächlich in Aalen geboren ist, namens Johann Gottfried Pahl (1768-1839) über das Ende der Reichsstädtigkeit 1802 zu sagen hat.

Beginn: 17 Uhr

Dauer: 60 Minuten

Treffpunkt

Vor der Tourist-Information, Reichsstädter Straße 1.