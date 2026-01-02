Schubert – Sinfonie Nr. 8 Unvollendete

Das Collegium Musicum der Eberhard Karls Universität Tübingen bietet im Rahmen des Studium generale Studierenden aller Fakultäten ein umfassendes Programm zur musikalischen Fortbildung an.

Mit seinen drei Ensembles, dem Akademischen Orchester, dem Akademischen Chor und dem Kammerchor der Universität, der Camerata Vocalis, veranstaltet das Collegium Musicum regelmäßig Konzerte in Tübingen sowie außerhalb – von sinfonischen Werken in Gabun, Oratorien in Österreich oder a capella in Griechenland bis hin zum traditionellen Weihnachtskonzert in Tübingen.