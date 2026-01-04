Schubert-Oktett

„Schuberts Oktett in F-Dur für Streicher und Bläser übertrifft alles, was man in einem kammermusikalischen Rahmen erwarten würde.

Eine ganze Welt fängt der Komponist hier ein: tragisch, idyllisch, schauerlich, behaglich und immer wieder geht ein Hauch von sehnsuchtsvoller Wehmut durch das Werk“, so das Musikmagazin FonoForum über eines der beliebtesten Werke Franz Schuberts.

In Göppingen wird es von acht handverlesenen Weltklasse-Musiker*innen interpretiert. Eine*r allein wäre Grund genug, sich auf dieses Meisterkonzert zu freuen. Zu acht bilden sie ein Ensemble der Superlative – auch das übertrifft sämtliche Erwartungen.