Schubertiade am Mühlbach

Julian Prégardien Tenor –– Johannes Held Bariton –– Bryan Benner Bariton & Gitarre

Moritz ter-Nedden & Johanna Ruppert Violine –– Erin Kirby Viola –– Michael Schmitz Cello

Bereits 2023 haben Star-Tenor Julian Prégardien, die Jagstmühle und wir gezeigt, welch künstlerische Tiefe ein vielschichtiges, mehrstündiges Programm aus Musik, Literatur und Kulinarik haben kann. Daher ist es geradezu notwendig, dieses Kulturevent weiter zu gestalten. Eine hochkarätige Künstlerriege nimmt Sie dieses Mal wieder mit in die Welt von Franz Schubert. Das Konzert wird in drei musikalische Abschnitte aufgeteilt sein, an die sich jeweils ein Flying Buffet mit österreichischen Spezialitäten anschließt. Auch werden die einzelnen Teile wieder an unterschiedlichen Plätzen auf dem Gelände der Jagstmühle stattfinden – die perfekte Szenerie für Schuberts Musik. Zu hören gibt es u.a. den Erlkönig, die Forelle oder Lieder wie An die Musik oder Auf dem Wasser zu singen.

Julian Prégardien gehört ohne Frage zu den namhaftesten und gefragtesten Tenören der Welt. Daher freuen wir uns sehr, ihn wieder für dieses Projekt gewonnen zu haben. Auch hat er seine musikalischen Freunde Bryan Benner und Johannes Held dazu eingeladen.

Bryan Benner sorgte für internationales Aufsehen mit seinem Quartett „The Erlkings“, mit dem er in außergewöhnlicher Besetzung die Lieder Schuberts und Schumanns respektvoll ins Englische übersetzt hat. Sich selbst beschreibt der gebürtige US-Amerikaner, Bariton,

Gitarrist und Singer-Songwriter augenzwinkernd als „Schubadour“. Ein Etikett, das der aussergewöhnlichen Vielfalt seiner musikalischen Leidenschaften und Ausdrucksformen zwar nur ansatzweise gerecht wird, aber seinen unprätentiösen und dabei virtuos verspielten Zugang zu den unterschiedlichsten Genres verdeutlicht. „Johannes Held ist ein Bariton mit festem, leuchtendem Kern und packender expressiver Kraft“, schreibt Susanne Benda in der Stuttgarter Zeitung über den deutschen Bariton. Er ist preisgekrönter Opern- und Liedsänger, Gründer des Kunstliedfestivals DER ZWERG in Sindelfingen und mit internationalen Orchestern, Opernproduktionen und Kammermusik weltweit unterwegs.

Konzert #56