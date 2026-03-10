Schubstock 2026

Seit 2022 steht Doormajor für energetische Live Rock Cover. Mit Bibi am Gesang, Domi an der Gitarre, Joachim am Bass und Jonas hinter dem Schlagzeug, performen sie das beste aus 50 Jahren Rockgeschichte. Dabei geben die Vier immer Vollgas und lassen keinen Zuschauer still stehen. Egal ob All- Time Rock-Klassiker, Knallharte Heavy-Metal Banger oder wilden Grunge aus den 00er Jahren - bei einem Doormajor Konzert ist für jeden was dabei.