Schuhe Taschen Männer (UA)

Tessa hat Ralf vor fünf Jahren verlassen. Nun steht sie, ganz Dramaqueen, weinend vor seiner Tür. Denn sie wurde selbst von ihrem neuen Freund, dem Rockmusiker Rainer, sitzen gelassen.

Das ist seit ihrer Trennung von Ralf schon der vierte Mann in fünf Jahren, mit dem es nicht klappt. Was macht sie nur falsch? Dabei ist sie doch so eine unkomplizierte Frau, ist sie überzeugt. Alles, was sie zum Glücklichsein braucht, sind Schuhe und Taschen – die kauft sie vom reichlich vorhandenen Geld ihres Vaters. Und ein Mann für’s Leben wäre auch ganz schön. Eigentlich, das meint sie nach den vielen Pleiten nun zu wissen, hat es mit ihrem Ex-Ehemann Ralf am besten funktioniert.

Er war auch nach ihrer Trennung immer für sie da, wenn sie wieder von einem Typen verlassen wurde. Doch diesmal ist es anders als sonst. Tessa hat einen Plan: Sie will Ralf zurück. Sie quartiert sich kurzerhand über Nacht bei ihm ein. Um die Erinnerungen an gemeinsame schöne Zeiten zu wecken, möchte sie die früheren Freunde Nadine und Eric zum Brunch am nächsten Morgen einladen. Sie ist ganz erschüttert, als Ralf ihr sagt, dass sich Eric und Nadine vor drei Monaten getrennt haben. Er verheimlicht aber vor seiner Ex-Frau, dass er mittlerweile mit der taffen Nadine zusammen ist. Das wird an diesem Morgen für allerhand Turbulenzen sorgen. Denn die ahnungslose Tessa macht aus ihren Rückeroberungsplänen in Sachen Ralf auch kein Geheimnis als Nadine auftaucht, was diese wiederum völlig in den falschen Hals bekommt. Und als dann auch noch Eric auf der Bildfläche erscheint und Rockmusiker Rainer sich auf die Suche nach Tessa macht, wird es richtig verrückt. Wer liebt hier eigentlich wen und warum?

Die Komödie am Kurfürstendamm gastiert mit einem aus Film und Fernsehen bekannten Schauspielerensemble, unter anderem mit dabei Bernhard Bettermann und Cheryl Shepard, bekannt aus "In aller Freundschaft".