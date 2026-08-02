Schulamtsband Backnang SABB

Die Schulamtsband Backnang, kurz SABB, möchte richtig einheizen.

Der etwas sperrige Name der Band steht im krassen Gegensatz zu ihren Liveauftritten. Diese sind alles andere als sperrig, sie sind voller Energie, geprägt von packenden Grooves der Rhythmusgruppe, satten Bläsersätzen und den zwei unverwechselbaren Sängern, die sich mit ihren unterschiedlichen Stimmen hervorragend ergänzen.

Die Band möchte immer wieder unter Beweis stellen, dass Bildung durchaus grooven kann. Die bühnenerfahrenen Musiker sind beruflich alle im Bildungsbereich tätig. Auch mit ihren Schulbands treffen sie sich regelmäßig zu Schulbandfestivals und rocken gemeinsam mit dem Nachwuchs die Bühne.

Das Repertoire umfasst Titel von Herbie Hancock, Ben l´Oncle Soul, Stevie Wonder, Chicago, The Commitments, Frank Sinatra, Ray Charles, Billy Preston, James Brown, Tom Jones, Osibisa, Lucas Graham, Six was nine, Josef Zawinul, Earth, Wind and Fire, Blood Sweat and Tears, Bruno Mars, Jamie Cullum, Cool and the Gang etc