Schulkonzert- und Mitmachkonzert: Come and Sing

Weihnachtslieder zum Mitsingen und zum Zuhören. Mit dem SWR Vokalensemble und mitsingenden Schüler:innen.

Ein Klassiker unserer Musikvermittlung und ein liebgewonnenes Konzertformat, auf das sich die Sänger:innen des SWR Vokalensembles sehr freuen: das Weihnachtskonzert zum Zuhören und Mitsingen! Diesmal mit Weihnachtsliedern aus ganz Europa und zum ersten Mal mit unserem Chefdirigenten Yuval Weinberg, der mit fantasievollen Proben und mitreißendem Dirigat die jungen Mitsänger:innen fürs gemeinsame Singen begeistert. Voraussetzung dafür: Schulklassen, Singklassen und Schulchöre bereiten die von uns ausgewählten Weihnachtslieder vor. Eine Stunde vor dem Konzert findet die gemeinsame Probe mit Yuval Weinberg und dem SWR Vokalensemble statt. Für Lehrkräfte bieten wir am Donnerstag, 6. November ein „Online-Come-together“ mit Yuval Weinberg um 18 Uhr an. Vorprobe in der Schule: Wenn sich der Chor oder zwei Klassen einer Schule für das Mitsingkonzert anmelden und musikalisch gut vorbereitet sind, kommt Lydia Schimmer, Domkantorin und Leiterin der Mädchenkantorei St. Eberhard Stuttgart, zu einer Vorprobe in der Kalenderwoche 48 (vormittags Dienstag bis Freitag) in Ihre Schule. Sollte es mehr Bewerber als Termine geben, entscheidet das Anmeldedatum.

Empfohlen für Schulen, Singklassen und Schulchöre ab Klasse 5. Ein- bis mehrstimmiges Notenmaterial wird zur Verfügung gestellt. Anmeldung für das „Online-Come-together“ und Vorprobe mit Lydia Schimmer unter birgit.rismondo@SWR.de.