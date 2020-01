Schulkunst Form und Funktion

Das 100-jährige Bauhaus-Jubiläum ist eines der großen Kulturereignisse des Jahres 2019 in Deutschland.

Auch das SCHULKUNST-Programm des Landes Baden-Württemberg feiert den 100. Geburtstag des Bauhauses mit seinem aktuellen SCHULKUNST-Thema "Form und Funktion - 100 Jahre Bauhaus".

In den Schuljahren 2018/19 und 2019/20 wurden die Schüler*innen aufgefordert, sich mit den Ideen und Werken der Bauhaus-Künstler zu beschäftigen. Das Landratsamt Ludwigsburg zeigt die Ergebnisse dieser Arbeit. Es verspricht vielfältige Auseinandersetzungen aus den Bereichen Malerei, Grafik, Architektur und Plastik und wird so Teil des bundesweiten Jubiläums. Regionale SCHULKUNST Ausstellungen finden in zweijährigem Turnus unter Beteiligung aller Schularten des Landkreises und der Stadt Ludwigsburg - mit Unterstützung des Zentrums für Bildende Kunst und Intermediales Gestalten, Stuttgart (ZKIS )- statt.