Schullesung Cally Stronk

Ein geheimnisvoller Koffer aus Übersee steht im Mittelpunkt dieser Erstlesereihe. Die Zwillinge Marie und Lukas bekommen ihn an ihrem siebten Geburtstag von ihrer Tante geschenkt. Was hat es mit dem Koffer auf sich? Schon bald stellt sich heraus, dass die Gegenstände im Koffer magische Fähigkeiten haben! Deshalb ist auch ein tollpatschiges Ganovenprächen hinter dem Koffer her…

Interaktive Rätsellesung mit lustigen Ukulele-Songs!

Zur Autorin:

Die Kinderbuchautorin Cally Stronk lebt und arbeitet in Berlin. Seit 2010 schreibt sie hauptberuflich Kinderbücher. Ob elfenhafte Umweltserie, Erstlesekrimis mit spannenden Rätseln oder schräg-skurrile-Comicromane, Cally Stronk liegt Leseförderung sehr am Herzen. Außerdem malt sie gerne und träumt davon, am Meer zu wohnen.