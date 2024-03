Schullesung mit Alice Pantermüller

Mein Lotta-Leben

Eigentlich ist Lotta ein ganz normales Mädchen. Komisch ist nur, dass immer ihr diese Missgeschicke passieren. Zumindest seit Mama Lotta diese indische Blockflöte geschenkt hat. Seitdem erscheinen wie von Zauberhand peinliche Sätze an der Schultafel und Lottas Lieblingsessen schmeckt nach Rosenkohl…

8-12 Jahre

Geschlossene Veranstaltung für Schulklassen

Autoreninfo

Alice Pantermüller wurde 1968 in Flensburg geboren. Schon während der Grundschulzeit wollte sie entweder „Buchschreiberin“ oder Lehrerin werden, entschieden hat sie sich für Letzteres. Dem Lehramtsstudium an der PH Flensburg folgten ein Aufenthalt als deutsche Fremdsprachenassistentin in Schottland und eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Bekannt wurde Alice Pantermüller durch ihre Kinderbücher rund um „Bendix Brodersen“ und die Erfolgsreihe „Mein Lotta-Leben“.