Schulmut statt Schulangst - Sommer 2026

× Erweitern Thomas Rapp Thomas Rapp - Schulmut Sommer 2026

☀️ Schulmut Sommer 2026

In drei Sonntagen stark ins neue Schuljahr

(02. -16.August.2026)

Entdecke die wahren Superkräfte deines Kindes und entdecke was es wirklich motiviert. Entwickelt gemeinsam euren persönlichen SCHULSTART KOMPASS.

Vielleicht kennst du dieses Gefühl …

Die Sommerferien sind da. Eigentlich sollten sie leicht sein.

Zeit zum Ausschlafen.

Zeit für Ausflüge.

Zeit, um einfach Familie zu sein.

Und trotzdem schleicht sich immer wieder ein Gedanke ein.

Wie wird das neue Schuljahr?

Wird mein Kind morgens wieder mit Bauchschmerzen aufwachen?

Wird es sich verweigern?

Werden wir wieder diskutieren, antreiben und hoffen, dass „dieses Jahr alles besser wird“?

Wenn dir diese Gedanken bekannt vorkommen, bist du nicht allein.

Die gute Nachricht:

Schulmut beginnt nicht erst am ersten Schultag.

Er beginnt genau hier.

In den Sommerferien.