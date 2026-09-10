Schulzenbauer‘s Hof Schlat

Der Schulzenbauer's Hof ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Er wird von der Familie Müller bereits seit über 90 Jahren in der 4. Generation betrieben.

In den Obstanlagen in Schlat werden unter anderem Zwetschgen, Pflaumen, Äpfel und Birnen angebaut, außerdem steht die Milcherzeugung mit den rund 100 Milchkühen im Vordergrund. Aus der eigenen Rohmilch wird zusätzlich Käse hergestellt.

Der Schulzenbauer's Hof ist mit dem Qualitätszeichen des kontrollierten und integrierten Anbaus Baden-Württemberg ausgezeichnet. Familie Müller ist eine nachhaltige Produktion im Einklang mit der Natur wichtig. Was das konkret bedeutet, erfahren wir bei einer Führung über den Hof und die Ställe, wo wir sogar die Melkmaschinen und Fütterungsroboter bestaunen dürfen.