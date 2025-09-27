Im September ist es soweit und das Schummeltag Street Food Festival kommt wieder nach Tübingen.

Bei entspannter Atmosphäre und Livemusik können Street Food Spezialitäten aus aller Welt probiert und verköstigt werden. Um den Durst zu löschen, gibt es Softgetränke, Biere und frisch zubereitete Cocktails.

Die verschiedenen Foodtrucks bieten von Süßspeisen wie spanischen Churros oder Donut Bällchen mit verschiedenen Toppings bis hin zu herzhaften Speisen wie griechischem Gyros, gebratenen Nudeln oder brasilianischen Gerichten alles an, was das kulinarische Herz begehrt.

Für die kleinen Besucher ist natürlich auch gesorgt – mit einer Hüpfburg, einer Malecke und Kinderschminken wird es nicht langweilig.