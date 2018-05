Schummeltag Street food Festiva

Die Rocking High GmbH präsentiert das Schummeltag Street Food Festival in Ellwangen. Am Samstag, den 09.06. und Sonntag, den 10.06.2018 von 12 Uhr bis 22 Uhr lädt der Marktplatz die ganze Familie zu pausenlosem Schlemmen ein. Ein Fest ganz im Zeichen des internationalen kulinarischen Genusses. Egal ob Food Truck, Küchenchef oder passionierter Hobby-Koch – hier kommen alle zusammen, die am Herd etwas Besonderes zu bieten haben. In ihren Gerichten spiegelt sich die Vielfalt unterschiedlichster Essenskulturen dieser Welt wieder. Das Street Food Festival vereint diese ganz besonders reizvolle Mischung an einem Ort und lädt dazu ein, internationale Snacks und Gerichte in einem lebhaften Rahmen zu erkunden, zu entdecken und zu genießen.