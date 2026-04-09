Schummeltag Street Food Festival Dinkelsbühl 2026

Zum 7. Mal Schummeltag - Street Food Festival in Dinkelsbühl
Eintritt frei, Food Trucks und Rahmenprogramm: Musiker, Hüpfburg, Malecke
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Spitalhof Dinkelsbühl Dr.-Martin-Luther-Straße 6, 91550 Dinkelsbühl
Freizeit & Erholung
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Spitalhof Dinkelsbühl Dr.-Martin-Luther-Straße 6, 91550 Dinkelsbühl
Zum 7. Mal Schummeltag - Street Food Festival in Dinkelsbühl
Eintritt frei, Food Trucks und Rahmenprogramm: Musiker, Hüpfburg, Malecke
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