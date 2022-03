2022 kommen wir mit unserer Schummeltag Street Food Festival Tour zum zweiten Mal zu euch nach Leonberg.

PROBIERPORTIONEN

Jeder Truck und Stand hat für Euch Probierportionen zu einem Probierpreis an Bord! Ihr könnt euch also an vielen Trucks durchprobieren!

KINDER & MUSIK

Natürlich darf auch ein kleines Rahmenprogramm nicht fehlen: Ganz gleich ob musikalisch oder familienfreundlich – We got you covered!

SCHUMMELTAG STREET FOOD FESTIVALS:

Schon seit 2017 erfreuen die Schummeltag Street Food Festivals die Gaumen von über 100.000 Besuchern. Egal ob in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen oder Rheinland-Pfalz: Bei unseren Festivals bieten wir ausgezeichnetes Street Food gepaart mit einem tollen Rahmenprogramm.