Schutz vor Gewalt

Stark sein gegen Gewalt durch Wissen und sicheres Handeln. Was ist sexualisierte Gewalt und wo beginnt sie? Wer sind die Täter? Wie kann ich Gefahrensituationen erkennen und vermeiden? Was mache ich, wenn ich sexuell belästigt werde? Wie kann ich mich wehren? Welche Rolle spielen mein Selbstvertrauen und mein Selbstbewusstsein? Diese Fragen werden ausführlich behandelt. Erfahrene Fachleute von der Polizei zeigen mögliche Gefahren und Konfliktsituationen auf. Gemeinsam mit den Mädchen werden Lösungsansätze erarbeitet und in Rollenspielen trainiert.

MODUL 1: Anmache/Übergriffe/sexuelle Gewalt

MODUL 2: Körpersprache/Selbstbehauptung /Selbstverteidigung

MODUL 3: Beratung/Hilfe/Anzeige