KGB - "Der Jubel rollt"

Das Büro für humoristische Angelegenheiten (BfhA) teilt mit, dass drei Top Mitarbeiter für das operative Geschäft reaktiviert werden konnten: Otto Kuhnle (ex TrioBlamage), Michael Gaedt (ex Kleine Tierschau) und Roland Baisch (ex Shy Guys).

Nachdem sich die Troika lange Zeit in den eisernen Vorhang des Schweigens gehüllt hat, kamen sie jetzt mit ihrem Sputnik über den Transit zurück und sitzen wieder in ihrer Kolchose hinter schwäbischen Gardinen. Der Lada hat zu und der Moskwitsch parkt hinter der Datscha. Bei einem Glas Nost genießen sie den Bruderkuss ihrer sibirischen Muse.

Das Zentralkomitee der Humoristik hat sein Plansoll an der Wolga erfüllt und die drei mit der begehrten „Goldenen Kalaschnikov“ für gelungene Lachangriffe ausgezeichnet. Lassen Sie sich überraschen. Nastrovje. Und der Jubel rollt.