Lümmelpicknick

Packen Sie Ihre Decke oder Ihr Campinggestühl, rüsten Ihr Körbchen mit Picknick- Leckereien, Grillgut nicht zu vergessen, und verlümmeln Sie die Sommer-Sonntag-Vorabende auf unserer Lümmelwiese in Großhöchberg, direkt am Theater! Getränke, Grill und Kohle stellt die LandWirtschaft für Sie bereit.

An jedem der Nachmittage kann ab 15 Uhr gelümmelt & gegrillt werden, ab 17 Uhr bieten wir jeweils ein anderes musikalisches Programm. In diesem Jahr sind am 08.07. Hitboutique, am 22.07. Hawelka, am 29.07. The Good, The Bad & The Ugly, am 05.08. The Broadway Cowboys, am 12.08. Los Santos und am 19.08. Mike Janipka zu Gast. Essen darf gerne mitgebracht werden. Die Getränke sind über die LandWirtschaft zu beziehen.