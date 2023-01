Schwäbisch Hall und seine Partnerstädte

Schwäbisch Hall lebt Europa: Unsere Städtepartnerschaften geben dem Anderen ein Gesicht, eine Stimme, einen Namen.

Die persönliche Begegnung, das gemeinsame Erleben schafft Verbindung zwischen den Menschen, überwindet Ressentiments, schafft Vertrauen.

Bereits 1964 wurde die Städtepartnerschaft mit Épinal in Frankreich geschlossen. Weitere Partnerschaften folgten mit Loughborough in England (1966), Lappeenranta in Finnland (1985), Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern (1988), Zamosc in Polen (1989) sowie Balikesir bzw. Karesi in der Türkei (2006).

Dr. Karin Eißele-Kraft, Abteilungsleiterin Städtepartnerschaften der Stadt Schwäbisch Hall, stellt an diesem Abend die Partnerstädte vor und berichtet aus erster Hand über die Beziehungen, Bürgerreisen und den lebendigen Austausch in Europa. Dabei informiert sie auch über Möglichkeiten für alle Bürger: innen, selbst an einer Reise in eine Partnerstadt teilzunehmen.