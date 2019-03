Schwäbisch Hall Unicorns vs. Marburg Mercenaries

Die Schwäbisch Hall Unicorns werden in diesem Jahr mit einem besonderen Spiel in die Saison der German Football Leauge (GFL) starten: Ihr Heimspiel gegen die Marburg Mercenaries am 27. April ist der OPTIMA GFL Season Opener und damit der offizielle Startschuss für die GFL-Saison 2019!

Zum 41. Mal wird in diesem Jahr der Deutsche Meister im American Football ermittelt und die Spielrunde dazu beginnt am 27. April mit dem Spiel der Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Marburg Mercenaries im Haller OPTIMA Sportpark. „Wir freuen uns sehr, in diesem Jahr den Season Opener für die GFL ausrichten zu dürfen“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. „Die Paarung zwischen uns und den Marburg Mercenaries verspricht ein attraktives Spiel. Das ist eine gute Grundlage für ein echtes Football-Fest am 27. April im OPTIMA Sportpark.“

Zum OPTIMA GFL Season Opener laden die Unicorns nicht nur ihre Gegner aus Marburg, sondern alle GFL-Vereine ein. „Sehr gerne geben wir der gesamten GFL an diesem Tag eine Plattform, sich den Football-Fans in ganz Deutschland zu präsentieren“, sagt Gehrke. Da der Spielplan am 27. April kein anderes GFL-Spiel ausweist, haben auch die Fans aller anderen GFL-Teams die Chance dabei zu sein, wenn in Hall die Saisoneröffnung gefeiert wird.

„Der Season Opener in Schwäbisch Hall kann viel dazu beitragen, dass der Deutsche Spitzenfootball in der 41. Bundesliga-Saison insbesondere in der öffentlichen Wahrnehmung einen weiteren Schritt nach vorne macht“, meint GFL-Sprecher Carsten Dalkowski. „Der amtierende Deutsche Meister und seine Fans sind dafür die passenden Gastgeber. Hier kann man sich perfekt auf die neue Saison einstimmen, in der eine Woche später dann in ganz Deutschland sieben GFL-Spiele ausgetragen werden.“

Tickets für den OPTIMA GFL Season Opener kann man sich jetzt schon online im Ticketshop der Schwäbisch Hall Unicorns (www.unicorns.de) sichern.