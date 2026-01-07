Schwäbisch hoch 3

Musik-Kabarett – Ernst-Mantel-Trio.

Programm:

Ernst Mantel, Liedermacher, Humorist und bekennend schwäbisch-weltoffenes Landei, hat musikalische Nachbarschaftshilfe beantragt – und prompt erhalten.

Mit Markus Braun, Kontrabassist, Arrangeur, Sänger und Nachbar aus Laubach, sowie Florian Neukamm, Gitarrist, Pianist, Sänger und quasi Nachbar aus Ulm, hat sich ein Trio zusammengefunden, das Mantels Lieder nicht nur gepimpt, sondern mehr noch gesanglich verfeinert und instrumental veredelt hat.

Ein Programm mit Musik und höchst amüsanten Alltagsszenen und Erzählungen im schwäbischen Dialekt aus mehr als vier Jahrzehnten komödiantischen Bühnenschaffens – mit neuen, aber vorwiegend bewährten Songs, die teilweise zu unverwechselbaren Klassikern avanciert sind.