Schwäbisch lieben?

Der Schwabe gilt aufgrund seines südländischen Temperaments als leidenschaftlicher Liebhaber, der seine Angebetete mit nicht zu toppenden Komplimenten wie "Du siehsch heit wieder so abgschafft aus" zu Tränen rührt.

Um dies endlich einmal angemessen zu würdigen, widmen sich Elisabeth Kabatek und Ilona Nowak in Texten und Songs der Liebe in all ihren Facetten und beweisen anhand von Experimenten, dass kein Dialekt so poetisch ist wie Schwäbisch. Ein erhellender und vor allem saukomischer Abend rund um die Liebe und um den schwäbischen Dialekt, der sich für Einheimische wie Reigschmeckte gleichermaßen eignet. Bestseller-Autorin Elisabeth Kabatek ("Laugenweckle zum Frühstück") und die Jazz- und Popsängerin Ilona Nowak beim "Sebastian-Blau-Preis für schwäbisches Kabarett" in Rottenburg für ihr Programm mit einem Preis für Musik-Kabarett ausgezeichnet worden.