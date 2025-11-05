Schwäbisch vom Feinschda mit Johannes Kretschmann & Hanna D. Stauß

Kabarett: Dichtung – Drama - Deftiges.

Alte und neue literarische Perlen unserer Muttersprache hat Johannes F. Kretschmann ausgegruschtelt und verspricht zusammen mit der «kongenialen Schauspielerin» (SchwäZ) Hanna D. Stauß eine fetzig in Szene gesetzte Lesung mit Gaude, Gschroi und Noschtalgie.

"Oim a Veschper en da Rucksack schwätza" kann jeder gscheite Schwob, aber unseren Dialekt auch nach allen Regeln der Kunst in Schriftform zu bringen, schaffen nur die Schöngeister unter den Schaffern. Der "Komödiant ersten Ranges" (SchwaBo) Johannes F. Kretschmann und die "piesackende Göre vom Land" (Alblust) Hanna D. Stauß aus Inneringen rezitieren mit szenischem Gebäffzg altehrwürdige und zeitgenössische schwäbische Dichterinnen und Dichter wie Sebastian Blau, Ingrid Koch und Hugo Brotzer. Dazwischen verlautbaren sie die liederlichsten Schmährufe aus der Schimpfwörterei von Thaddäus Troll, tragen eine "Goischtergschiicht" aus Kretschmanns Feder vor und laden beim Lumpenlied zum Mitsingen ein. Zum dramatischen Finale schlüpfen sie in die Rolle von Adam und Eva beim Sündenfall aus Sebastian Sailers "Schwäbischer Schöpfung". Auch die neueste Tüftelei aus der schwäbischen Küche, vegane Kochrezepte zünftiger Klassiker, werden anschaulich schmackhaft gemacht. Die kurzweilige "Komeed" taugt für Jung und Alt, fiar Bodaständige ond Reigschmeckte.