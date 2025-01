Schwäbische Comedy 750 Jahre Schlierbach

Die Kächeles sind aus gutem Grund eines der erfolgreichsten schwäbischen Bühnen-Duos. Sie begeistern mit trefflich charakterisierten Figuren und umwerfender Situationsmimik.

Leibssle philosophiert. Über die Entstehung von Württemberg. Die Gefahren im Kreisverkehr. Warum Männer Fleisch essen müssen. Oder was die erste Giraffe dieser Welt mit Politik zu tun hat. Leibssle ist sich sicher: Wer nachdenkt, ist zu spät dran! Also macht er sich auf, vorzudenken. Leibssle poltert und charmiert, gibt zu und lehnt ab, teilt aus und nimmt ein. Leibssle weiß: „So lange ich die Wahrheit nicht kenne, kann ich nicht irren!“ So hält er das Publikum dank seiner unerschöpflichen Selbstironie bestens bei Laune.

It´s määätschig! Dieser Schwabe steckt wahrhaftig voller Wunder. Ja, er ist die schwäbische Wundertüte auf zwei Beinen. Karl-Heinz Dünnbier ist Kabarettist, Zauberer, Bauchredner und Entertainer, er ist ein begnadeter Wolkenwegschieber. Er verbindet klassische Elemente der Varietés mit Komik und Kabarett. Er zaubert und verzaubert zugleich. Der „Copperfield mit schwäbischer Seele“ unterhält mit Einfallsreichtum und Ulk.

Peter Leonhard schlüpft in die Rolle des Varieté-Hausmeisters Karl-Heinz Dünnbier. Er verwandelt sich in einen charmanten Zauberer, filigranen Jongleur und Moderator voller Wortwitz. Treten Sie in den magischen Humor-Feinkostladen und genießen Sie köstlich-schwäbisches Varieté-Kabarett voller Magie!