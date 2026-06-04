Schwäbische Comedy mit Bernd Kohlhepp alias Hämmerle

Ein ganz besonderer Kabarettabend erwartet Sie am Zwinger – genau zwischen Stadtmauer und Scharfrichterhaus – wenn Hämmerle mit seinem „Best of“-Programm live und Open Air auftritt!

Erleben Sie das Phänomen Herr Hämmerle inmitten der historischen Kulisse Rottenburgs, wo der Bempflinger mit scharfem Blick Alltag, Arbeitswelt und menschliche Abgründe durchleuchtet. Charmant, bissig und mit viel Herz bringt er seine beliebtesten Nummern und Songs auf die Bühne und lädt zum Lachen, Nachdenken und Genießen ein.

Nutzen Sie die Gelegenheit, diesen Kabarettisten in außergewöhnlicher Atmosphäre zu erleben – unter freiem Himmel, umgeben von Geschichte und dem besonderen Flair des Zwingers.