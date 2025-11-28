Schwäbische Klassik Sterne - Filmmusik: Auf ins All!

Astronomisch gut!

Viele der inspirierendsten Filmmusiken entstanden für Geschichten, bei denen sich die Menschen auf den Weg in die unendlichen Weiten des Weltalls begeben oder Besuch von dort auf unserer Erde bekamen.

Von Yoda’s Theme bis zum Imperial March, der Musik von Prinzessin Lea und Han Solo, aber auch Klängen aus Star Trek, Star Gate oder E.T.: Folgen Sie uns in diesem wahrhaft fantastischen Konzert in der Reihe „Schwäbische Klassik Sterne“ auf die Reise ins All.

Live gespielt von der Neuen Philharmonie in großer Besetzung und moderiert von Lutz Schumacher.