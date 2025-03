Schwäbische Klassik Sterne - Peter und der Wolf

Märchenkonzert mit der Neuen Philharmonie unter der Leitung von Stefan Malzew mit Lutz Schumacher als Erzähler

Ein Konzert mit einem Orchester ist gerade für Kinder oft ein prägendes Erlebnis. Es hat schon etwas Faszinierendes, wenn auf der Bühne so viele Leute mit ihren Instrumenten agieren und alles so verblüffend gut zueinander passt, was sie spielen. Wenn das dann auch noch eingebettet in eine gute Geschichte stattfindet, die auf schöne Art erzählt wird, dann ist alles vorhanden, was ein unterhaltsamer und gleichzeitig erlebnis- und lehrreicher Nachmittag für die Kinder und ihre erwachsene Begleitung benötigt.

Erleben Sie das wohl zurecht berühmteste Stück, das je in dieser Art komponiert wurde: Sergej Prokofiews “Peter und der Wolf”. Wie hier die Charaktere und Empfindungen der Figuren in Klänge gesetzt sind, ist einfach unnachahmlich.

Bitte beachten Sie: Der ermäßigte Preis gilt nur für Kinder von 4 - 13 Jahre!