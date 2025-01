Schwäbischer Abend mit den Kächeles und LinkMichel

Mixshow: „Kladderadatsch“ und „Mein lieber Scholli!“

Freuen Sie sich auf eine einzigartige Mixshow, die die Lachmuskulatur des Publikums aufs Höchste strapaziert! Zwei herausragende Comedy-Programme sorgen für unvergessliche Unterhaltung:

„Kladderadatsch“ mit den Kächeles:

Begleiten Sie Käthe und Karl-Eugen auf eine abenteuerliche Zugfahrt in den hohen Norden! Die quälende Anreise mit Verspätungen und technischen Defekten am ICE bringt die beiden Schwaben zur Verzweiflung. Doch das ist erst der Anfang! Beim Hotel-Check-in stoßen sie auf sprachliche Barrieren, denn der heimatliche Dialekt ist weit entfernt von der Komfortzone. Am Traumstrand angekommen, liegen sie wie Sardinen nebeneinander, während verbale Wortschlachten über vegane Zwiebelrostbraten und andere skurrile Themen ausbrechen. Die Kächeles brillieren mit charakterisierten Figuren, frechen Pointen und einem kabarettistischen Hochgenuss.

„Mein lieber Scholli!“ mit LinkMichel:

Erleben Sie LinkMichel in seinem nagelneuen Programm, das einen Frontalangriff auf die Lachmuskulatur verspricht! Pointengespickte Anekdoten, skurrile Alltagssituationen und eine energiegeladene Show erwarten Sie. LinkMichel spielt geschickt mit den Erwartungen des Publikums, lockt auf falsche Fährten und überrascht mit unerwarteten Wendungen. Sein schauspielerisches Talent, ausgeprägte Gestik und Mimik, sowie der Wechsel zwischen humoristischem Vorschlaghammer und feinem Florett machen „Mein lieber Scholli!“ zu einer Unterhaltungsshow, die einfach zum Brüllen komisch ist.

Genießen Sie diese Mixshow, in der „Kladderadatsch“ und „Mein lieber Scholli!“ für eine mitreißende und abwechslungsreiche Unterhaltung sorgen.