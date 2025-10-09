Schwäbischer Abend mit Peter und Patrick Nagel

Peter Nagel ist der landesweit bekannteste Rezitator von Sebastian-Blau-Gedichten. Als echtes Raotaburger Gewächs spricht er die Sprache, in der Josef Eberle seine schwäbischen Gedichte geschrieben hat.

Bei vielen Rezitationsabenden hat er bewiesen, dass er nicht nur die schwäbischen Texte, sondern auch die Kunst des Vortragens beherrscht. Die Liebe zu den Gedichten von Sebastian Blau lässt ihn einfach nicht los. Dieses Erbe hat er in den letzten Jahren auch an seinen Enkel Patrick weitergegeben.