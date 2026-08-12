Schwäbischer Abend 2026 – Lachen, Genießen und Schwäbisch erleben

Wenn schwäbische Spezialitäten auf schwäbischen Humor treffen, ist wieder Zeit für den traditionellen Schwäbischen Abend in der Wilhelm-Frey-Kulturhalle Widdern.

Freuen Sie sich am Samstag, 26. September 2026, auf einen genussvollen Abend voller schwäbischer Lebensart. Bereits vor Beginn des Programms verwöhnen wir Sie mit ausgewählten regionalen Spezialitäten und herzhaften Köstlichkeiten aus der schwäbischen Küche.

Anschließend sorgt die bekannte Kabarettistin Helga Becker alias „Frau Nägele“ mit ihrem Programm „Do schnallsch ab!“ für beste Unterhaltung. Mit unverwechselbarem Dialekt, treffsicheren Beobachtungen und einer großen Portion Situationskomik nimmt sie den ganz normalen Wahnsinn des Alltags aufs Korn. Ob Arztbesuche, Influencer, Nachbarn oder Familienleben – Frau Nägele spricht aus, was viele denken, und trifft damit mitten ins schwäbische Herz.

Ein Abend zum Schmunzeln, Lachen, Genießen und Zusammensitzen – genau so, wie man es in Schwaben schätzt.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie einen unterhaltsamen Abend voller Humor, Heimatgefühl und schwäbischer Gastfreundschaft.