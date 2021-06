Schwäbischer Swing mit Wolfgang Seljé

Wolfgang Seljé gilt als ausgezeichneter Sinatra Interpret und versierter Texter. Einige wunderbare schwäbische Texte zu Melodien aus dem Repertoire Sinatras entstammen seiner Feder. Freuen Sie sich auf die großen Sinatra Klassiker und einige überraschende „Textänderungen“! Die BigM Big Band ist eine Ansammlung extrem talentierter MusikerInnen. Viele stammen aus dem „Big Band Biotop Leinfelden-Echterdingen“. Bei der BigM Formation treffen sich Musikstudenten, Profis und ambitionierte Amateure.

Zu „Schwäbischer Swing am See“ werden die Bläser und die Rhythmusgruppe durch Mitglieder der renommierten LE Big Band verstärkt. Die Leitung über die 18 Musiker hat der erfahrene Big Band Experte Albi Hefele. Wolfgang Seljé ist seit einigen Jahren Stammgast beim Sommer am See und garantiert stets beste schwäbische Unterhaltungskunst.