Schwäbisches Hanami

Der Wildobstpfad ist die Idee, unsere wunderschöne Kulturlandschaft mit Natur und sozialem Engagement zu verbinden.

„Minihotspot“ der Biodiversität, Nahrungslieferant und Familientradition.

Neben Informationen zur Verarbeitung von Kornelle, Mispel, Aronia und vielem mehr, gibt es interessante Geschichten und biologische Grundlagen zum vielfältigen, köstlichen, gesunden Wildobst.

Lea-Mittelstandspreis B.-W. 2018, mit Aktionen auf dem Wildobstpfad Gewinner Landeswettbewerb „B-W blüht“ 2020.

Führung im Rahmen des Frühlingsfests im Gärtnerhof.

Start 14.00 Uhr.

Um Anmeldung wird gebeten.