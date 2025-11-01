Schwäbisches Musikkabarett mit Ernst und Heinrich

Heinrichs Blechle, isch des wôhr – sind’s em Ernst scho zwanzig Johr?

„Nex verkommâ lassâ“ – das haben sich die beiden schwäbischen Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff im Rückblick auf die letzten zwanzig Jahre gedacht. Aus sellem Grunde wärmen sie ihre Lieblingsgerichte in bester schwäbischer Manier nochmals auf.

Ob das der Mc Leberkäs ist, der Ehrakäs oder der Zwerg, der immer noch darauf wartet, endlich gefressen zu werden (Frisch ans Werk) – eines ist sicher: Für „dr gute Esser“ ist das der ultimative Hochgenuss!

Darüber hinaus gibt es Lachmuskeltraining, wie es keine Muckibude bieten kann. Auch wenn Ernst und Heinrich nicht in jeden Rahmen passen – oder ihnen gar droht, aus selbigem zu fallen – sind sie Comedians, Wortspielakrobaten und Vollblutmusiker, die mehr als eine Brezel miteinander verbindet.

Jahrelange Meditation ermöglichte E+H einen tiefen Einblick in die Seele der Schwaben. Das Ergebnis sollte der Welt nicht länger vorenthalten werden: Schwäbisch-internationale Kost – welch bessere Botschafter könnte man sich da vorstellen!