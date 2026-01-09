"Schwätza bei ra Supp"

Bist du neugierig und hast Lust, neue Leute kennenzulernen? Dann komm vorbei.
Sei dabei, geniess die Suppe und lass dich überraschen, wen du alles triffst. Wir freuen uns auf dich!
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Katholisches Gemeindezentrum Neresheim
Freizeit & Erholung
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