Schwörhauskonzert

Geboren in Hamburg, aufgewachsen in Schweden und Armenien, erhielt er seine erste Ausbildung in Eriwan.

Von 2012 bis 2013 studierte er an der Musikhochschule Lübeck bei Prof. Konrad Elser. Seit 2014 vervollkommnet Spartak Margaryan seine Ausbildung in der Masterklasse von Prof. Anna Vinnitskaya an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg.

Er beschäftigt sich aber nicht nur mit dem Klavierspiel, sondern auch mit dem Komponieren. Einige seiner Werke wurden in der Aram Khachaturian Concert Hall aufgeführt und erhielten bei Publikum und bei Fachkritikern viel Aufmerksamkeit.

Es folgten Teilnahmen und aufsehenerregende Preise bei internationalen Wettbewerben: 2007 und 2008 Grand Prix beim Internationalen „Flame“-Klavierwettbewerb in Paris, 2008 Erster Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb Solphi Al Wadi in Damaskus/Syrien und 2009 ein zweiter Preis beim 18. Internationalen Klavierwettbewerb N. Rubinstein in Paris.

Zudem nahm er in den Jahren 2008 bis 2010 erfolgreich an der Deutschland-Konzerttournee im Rahmen der Initiative „Kammerton“ teil. Im Jahr 2019 war er Hamburgs Nachwuchsstar bei der Enthüllung der neuen Steinway & Sons Limited Edition in der Elbphilharmonie.

Spartak Margaryan konzertiert als Solist und in Kammermusikensembles auf vielen Bühnen in Armenien, Italien, Polen, Russland, Frankreich und Deutschland.

Auf dem Programm des Klavierabends im Schwörhaus stehen Beethovens Sonaten Op.14/1 und Op.14/2 Nr.10, sowie Werke von Debussy (aus Prelude und Image), Ravel (aus Miroirs) und die Albumblätter von Schumann.