Schwörhauskonzert

Aurelia Vişovan ist eine international anerkannte rumänische Pianistin und Spezialistin für historische Tasteninstrumente, Gewinnerin der Ausgabe 2019 des Musica Antiqua-Wettbewerbs Brügge (Hammerklavier). Sie wurde 1990 in Sighetu Marmației, Rumänien, geboren, studierte in ihrem Heimatland bei Adriana Bera, Monica Chifor und Gerda Türk und schloss ihr Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ab, wo sie Klavier bei Martin Hughes und Cembalo bei Gordon Murray studierte. Im Jahr 2021 erlangte sie ihren Doktortitel an der Musikakademie in Cluj-Napoca mit einer Arbeit über historische Tasteninstrumente.

Aurelia Vişovan gibt regelmäßig Konzerte und Liederabende sowohl auf historischen Instrumenten als auch auf modernem Klavier, in Sälen wie dem Großen Saal der Berliner Philharmonie, der Elbphilharmonie Hamburg, BOZAR, Auditorio de Zaragoza, Brucknerhaus Linz, Die Glocke Bremen, Casa da Musica Porto, Musikverein Wien, Rumänisches Athenäum in Bukarest und bei Festivals wie Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Festivals de Wallonie, um nur einige zu nennen. Als Solistin trat sie unter anderem mit dem Philharmonischen Kammerorchester Dresden, dem Rumänischen Rundfunkkammerorchester, dem Rumänischen Jugendorchester, dem Seto Philharmonic Orchestra, der Transylvania State Philharmonic und dem Sinfonieorchester Berlin auf. 2017 spielte Aurelia Vișovan die Weltpremiere des neu entdeckten Klavierkonzerts von George Enescu. Sie hat sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin CDs auf historischen Instrumenten und auf modernem Klavier aufgenommen, unter anderem für die Labels Ricercar, Berlin Classics, Passacaille und KNS Classical.

Aurelia Vişovan gewann über 25 Wettbewerbspreise, darunter den 1. Preis beim Internationalen Klavierwettbewerb Santa Cecilia in Porto, den Sonderpreis für die beste Interpretation des Auftragswerks beim Internationalen Klavierwettbewerb Premio Jaén und den 5. Preis beim Takamatsu International Piano Wettbewerb und den 2. Preis beim Internationalen Cembalowettbewerb Paola Bernardi in Bologna. Aurelia Vişovan ist Professorin für Klavier an der Hochschule für Musik Nürnberg.