Schwörhauskonzert

Tango Konzert mit dem Quintett TangoPassion

Wenn es stimmt, dass jeder seinen eigenen Tango finden muss, dann liegt in dieser Suche für die Musiker eine besondere Herausforderung. Man muss sich losmachen von den bekannten Bildern und Vorstellungen – und zuerst einmal in der Musik nach dem suchen, womit das eigene Gefühl dem Tango am nächsten kommt. Es geht dabei um die musikalische Umsetzung der vielschichtigen und spannungsreichen Gefühlswelt und zugleich um die Entwicklung einer eigenen musikalischen Welt, mit den Klängen des Tangos.

Viele Künstler haben seither begriffen, dass der Tango nicht als nostalgische Erinnerung einer vergangenen Epoche anzusehen ist, sondern als eine arteigene Kunstform im Spannungsfeld von Tradition und Moderne, die nur durch Weiterentwicklung und mit der Beschäftigung an sich, lebendig gehalten werden kann.

Das Quintett TangoPassion, spielt in einer klassischen Besetzung: Marina Sonderegger Violine, Udo Penz Akkordeon, Katja Trenkler Piano, Andreas Kümmerle E-Gitarre und Volker Held Kontrabass.

Herz des Programms sind Originale Kompositionen von Astor Piazzolla – dieser Name steht für den Erfolg des Tango Nuevo.

Spannend-traurige Musik, mit Elemente des Jazz und der modernen Klassik, die dennoch voller Energie, Sinnlichkeit und Leidenschaft ist.